Sein Pastorat liegt gleich neben der Kirche an der Ehndorfer Straße und wird eben noch renoviert: Pastor Lutz Damerow ist neuer Pastor der Ev.-Luth. Wichernkirchengemeinde. Foto: Jürgen Schindler up-down up-down Evangelisch-Lutherische Kirche in Neumünster Lutz Damerow ist der neue Pastor in der Wicherngemeinde Von Jürgen Schindler | 30.08.2022, 13:30 Uhr

Der gebürtige Tungendorfer wird am Sonntag, 25. September, im Gottesdienst um 14 Uhr in der Wichernkirche von Propst Stefan Block in sein Amt eingeführt.