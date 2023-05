Sie haben das Begleitprogramm zum SHMF angekündigt: Astrid Frevert, Direktorin Museum Tuch + Technik (von links), Stadtrat Carsten Hillgruber, vom SHMF-Beirat Inge Pauschardt, VHS-Sprecher Thorsten Kehl und ebenfalls vom SHMF-Beirat Astrid Andresen, Joachim Schiemann und Christa Pfennigschmidt. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Schleswig-Holstein Musik Festival Neumünster: Krimiführung, Pink Floyd und Cream Tea als Festival-Begleitung Von Benjamin Steinhausen | 12.05.2023, 12:23 Uhr

Vom 1. Juli bis zum 27. August gibt es das Schleswig-Holstein Musik Festival an Spielorten im gesamten Land – auch in Neumünster. Darüber hinaus hat der SHMF-Beirat in Neumünster ein umfassendes Begleitprogramm auf die Beine gestellt.