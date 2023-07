Jonas Hoffmann (34) am Führerstand des Museumstriebwagens VT 628 201. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Interview in Neumünster Jonas Hoffmann: „Ich wollte nie etwas Anderes sein als Lokführer“ Von Benjamin Steinhausen | 28.07.2023, 09:22 Uhr

Jonas Hoffmann (34) ist Lokführer bei der Schlünß Eisenbahn Logistik und engagiert sich ehrenamtlich am Lokschuppen in Neumünster. Im Gespräch mit Courier-Reporter Benjamin Steinhausen berichtet er davon, was ihn in den Führerstand trieb, warum er seine Ausbildung zum Lokführer zunächst abbrach und was er am meisten liebt an seinem Beruf und Hobby.