Am 13. Mai wird gewählt. Die Redaktion von shz.de ist den ganzen Tag dabei und berichtet im Liveticker. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Kommunalwahl 2023 Liveticker zur Wahl: Spannende Fragen zur Ratsversammlung in Neumünster Von Hannes Harding | 09.05.2023, 10:12 Uhr

Am 14. Mai um 18 Uhr schließen die Wahllokale. Dann steht fest, wer in die neue Ratsversammlung in Neumünster einziehen wird. Doch der Wahltag bietet mehr als nur Ergebnisse. Verfolgt es in unserem Liveticker.