Mehr als Blumen und Pralinen: Pastorin Mirjam Kull will die Liebe feiern. Valentinstag in Neumünster Nicht nur Rosen und Pralinen: Liebessegen am 14. Februar 2023 in der Anscharkirche Von Tilman Wrede | 13.02.2023, 09:00 Uhr

Am kommenden Dienstag, 14. Februar, dreht sich alles um die Liebe. Auch in der Anschar-Kirchengemeinde in Neumünster. Pastorin Mirjam Kull lädt ab 16 Uhr zu Suppe und Gespräch ein.