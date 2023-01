Feuerwehrleute löschen den Brand in einem Anbau einer Gartenlaube in der Hans-Sass-Kolonie. Foto: Berufsfeuerwehr Neumünster up-down up-down Feuer in Neumünster Laube brennt in der Hans-Sass-Kolonie Von Benjamin Steinhausen | 24.01.2023, 15:21 Uhr

Die Berufsfeuerwehr Neumünster erhielt am Dienstagvormittag Meldung über eine unklare Rauchentwicklung an der Boostedter Straße. Die entpuppte sich schließlich als Laubenbrand in der Hans-Sass-Kolonie.