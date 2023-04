Oberstleutnant Lars Neitzel gibt in Litauen für die EFP-Battlegroup die Richtung vor. Foto: Bundeswehr up-down up-down Nato-Battlegroup Lars Neitzel aus Neumünster hat 1500 Soldaten in Litauen unter seinem Kommando Von Grischa Malchow | 25.04.2023, 07:03 Uhr

Lars Neitzel aus Neumünster kommandiert das Panzergrenadierbataillon 401 in Hagenow. Aktuell ist er in hoher Funktion an der Nato-Ostflanke und befehligt 1500 Soldaten der Nato-Battlegroup. Diese ist nur 100 Kilometer von Russland entfernt stationiert.