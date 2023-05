Auch die Mitarbeiter der Schwan-Apotheke am Kuhberg in Neumünster beteiligen sich am Dienstagmorgen am landesweiten Streik. Steffani Runkel, Pharmazeutisch-technische Assistenten (PTA) klebt kurz vor 8 Uhr ein Schild an die Tür, um die Kunden zu informieren.

Foto: Dörte Moritzen up-down up-down