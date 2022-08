Am Stoverseegen soll eine Lärmschutzwand errichtet werden. FOTO: Hannes Harding up-down up-down Informationsveranstaltung in den Holstenhallen Lärmschutz: So gehen die Bauarbeiten am Gleis in Neumünster weiter Von Hannes Harding | 11.08.2022, 15:17 Uhr

Nachdem die Lärmschutzwände in Einfeld weitgehend fertig sind, bereitet die Bahn nun die nächsten Abschnitte an der Kieler Straße und im Bereich der Gartenstadt vor. Eine Info-Veranstaltung dazu am Mittwoch war nur spärlich besucht. Die Betroffenen waren erst am Vortag informiert worden.