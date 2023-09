Kunstflecken in Neumünster Rafik Schami erzählt Geschichten „aus dem Regenbogen des Lebens“ Von Lydia Bernhardt | 28.09.2023, 16:56 Uhr Auch der Erste Stadtrat, Carsten Hillgruber, ließ sich seine Romanausgabe vom Autor Rafik Schami signieren. Foto: Lydia Bernhardt up-down up-down

Wenn der aus Damaskus stammende Erzähler Rafik Schami in der Stadt zu Gast ist, nimmt er seine Zuhörer mit auf eine poetische Reise durch 1001 Nacht. So auch in der Vicelinkirche.