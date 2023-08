Kunstflecken Neumünster „Kleiner Flecken kreativ“: Hier kann jeder zum Künstler werden Von Dörte Moritzen | 30.08.2023, 09:01 Uhr Sie freuen sich auf die Aktion „Kleiner Flecken kreativ“ und all die künstlerischen Angebote: Agnes Trenka (Kulturbüro, von links), Kirsten Rolle (Museum Tuch + Technik), Birte Busching und Mareike Fretz (beide Kreativhof) sowie Christiane Kaikowski (Stadtbücherei). Foto: Dörte Moritzen up-down up-down

„Kleiner Flecken kreativ“ heißt es am Sonntag, 17. September, mitten in Neumünster. Die Mitmachaktion für jedes Alter hat beim Kulturfestival Kunstflecken Tradition. In diesem Jahr laden die Organisatoren dazu ein, bei 16 verschiedenen Angeboten die eigene künstlerische Ader zu entdecken.