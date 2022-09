Die algerische Sängerin Djazia Satour spielte das Eröffnungskonzert im Theater in der Stadthalle. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down Kunstflecken 2022 in Neumünster Art-Tour: So war der Start des Kulturfestivals Von Alexandra von Fragstein | 10.09.2022, 15:32 Uhr

Neumünster ist in den kommenden drei Wochen wieder Kultur-Hauptstadt Schleswig-Holsteins. Der Kunstflecken 2022 feierte am Freitag große Eröffnung. Den Anfang machte die Art-Tour, die die Besucher in die Werkhalle, die Bürgergalerie und in das Theater in der Stadthalle lockte. Das Auftaktkonzert spielte die algerische Sängerin Djazia Satour.