Ungewohntes Werkzeug: Die Künstlerin Constanze Vogt kämmt ihr Werk aus der Reihe „Reifen“. Foto: Alexandra Bury up-down up-down Kultur-Event in Neumünster Die Vorbereitungen für den Kunstflecken 2022 laufen auf Hochtouren Von Alexandra Bury | 04.09.2022, 13:00 Uhr

Ab 9. September startet der Kunstflecken in seine neue Auflage. Bereits am Wochenende wurde mit dem Aufbau in der Werkhallte begonnen.