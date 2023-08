Unter dem Motto „Die Welt braucht Frieden!“ rufen der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) und das Friedensforum Neumünster zu einer Kundgebung gegen Krieg und Militarisierung auf. Stattfinden soll der Aufmarsch am Gänsemarkt am Freitag, 1. September, um 16 Uhr. Bereits um 15.30 Uhr legen die Gewerkschaftsmitglieder einen Kranz am Gedenkstein in Rencks Park nieder.

Toten aus Zweitem Weltkrieg und weiteren Millionen Kriegsopfern soll gedacht werden

Mit der Kranzniederlegung wollen die Teilnehmer der 60 Millionen Toten des Zweiten Weltkrieges und der vielen Millionen Kriegsopfer gedenken, die seit 1945 in den Kriegen weltweit ums Leben kamen. „Auch heute sterben täglich Hunderte Soldaten und Zivilisten durch Waffengewalt in Europa, in Afrika und anderen Kontinenten. Damit muss endlich Schluss sein – die Welt braucht Frieden, um die drängendsten Probleme, den Klimawandel sowie Hunger und Armut zu bewältigen“, sagen DGB und Friedensforum unisono.

Bei der Kundgebung wird Neumünsters Oberbürgermeister Tobias Bergmann vor Ort sein und eine Rede halten. Ebenfalls das Wort ergreifen werden Frank Hornschu (Regionsgeschäftsführer DGB Kiel) und Christof Ostheimer (Friedensforum). Der Kieler Sänger Gerd Sell singt Lieder gegen Krieg und Gewalt und für Frieden und Solidarität.