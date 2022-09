Die Dampflok OK 7685 wurde 1919 gebaut und wird zurzeit bei den Dampflokfreunden in Wittenberge betriebsfähig gemacht. Foto: IKN up-down up-down Kulturlokschuppen Neumünster Zum Tag der offenen Tür am 2. Oktober soll der Lok-Oldtimer fahrbereit sein Von Rolf Ziehm | 07.09.2022, 07:00 Uhr

Am historischen Lokschuppen mit der Drehscheibe hat sich wieder einiges getan. Die Rangierlok OK 7685 (Baujahr 1919) wird zurzeit in Wittenberge generalüberholt.