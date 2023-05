Künstler und Repräsentanten stellten das umfangreiche Programm der 14. Kultournacht im Museum Tuch + Technik vor. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Kultournacht in Neumünster Per Shuttle Gemälde, Skulpturen und Dampfloks erleben Von Benjamin Steinhausen | 05.05.2023, 12:51 Uhr

18 Stationen laden während der Kultournacht am 13. Mai in Neumünster zum Bestaunen, Entdecken und Erleben ein. Was es im Laufe des Abends zu sehen gibt und welche Stationen zum ersten Mal dabei sind.