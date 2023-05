Hassakorn Hirunsirichoke (31), Künstlername Eiair präsentiert im Keramikkünstlerhaus seine Arbeit. Foto: TIlman Wrede up-down up-down 30.000 Follower auf Instagram Künstler aus Thailand in Neumünster: „Die Nachbarn haben mich zum Essen eingeladen“ Von Tilman Wrede | 12.05.2023, 08:32 Uhr

Der thailändische Künstler Hassakorn Hirunsirichoke (31) ist seit März in Deutschland. Im Gespräch mit Courier-Volontär Tilman Wrede erzählt er, was er am meisten vermisst, ob er nochmal wiederkommen will und ob die Schleswig-Holsteiner wirklich so wortkarg und kühl sind.