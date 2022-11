Müll soweit das Auge reicht: In Neumünster werden daraus Wärme und Strom produziert. Foto: Tom Nyfeler up-down up-down Energiekrise in SH Krisensicher: Wie in Neumünster Wohlstandsmüll zu Wärme und Strom wird Von Hannes Harding | 22.11.2022, 14:00 Uhr

Seit 2005 wird in Neumünster Abfall in Energie umgewandelt. Das Kraftwerk der Stadtwerke Neumünster ermöglicht damit zumindest den rund 22.000 Fernwärmekunden in der Stadt eine krisensichere Versorgung. Vor Preissteigerungen schützt diese Resilienz aber nicht.