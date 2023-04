Polizeieinsatz in der Innenstadt von Neumünster: Eine besondere Tätergruppe beschäftigte die Ermittler im Sommer 2022. Die Taten schlugen sich auch auf die Zahlen in der Kriminalstatistik nieder. Foto: Neumünster TV up-down up-down Kriminalstatistik des Jahres 2022 Mehr Straftaten in Neumünster: Diese Delikte beschäftigten die Ermittler Von Dörte Moritzen | 03.04.2023, 15:02 Uhr

Die Zahl der Straftaten ist in Neumünster 2022 angestiegen. Das zeigt die Auswertung der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS), die am Montag vorgelegt wurde. So gab es vermehrt Raubtaten und Körperverletzungen. Aber auch Sexualdelikte und Diebstähle kamen häufiger vor.