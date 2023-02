Immer wenn die Ukrainerin Oleksandra Nieviezhyna zufällig etwas Blaues und etwas Gelbes in der Hand hält, spendet sie einen kleinen Geldbetrag an ihre bedürftigen Landsleute. Beim Aufräumen in der Kita Rasselbande kommt das häufiger vor.

