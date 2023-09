Wittorf soll den zweiten großen Kreisverkehr in Neumünster bekommen. Darin sind sich Politik und Verwaltung einig. Bisher gibt es ein solches Verkehrsbauwerk mit dem Helmut-Loose-Platz nur in Tungendorf. Hier wie dort soll es der Verkehrssicherheit dienen. Vor allem für Radfahrer und Fußgänger ist die Situation in Wittorf an der Kreuzung Mühlenstraße/Padenstedter Landstraße/Wührenbeksweg/Iltisweg häufig unübersichtlich und manchmal auch nicht ungefährlich. Darauf hatte der Stadtteilbeirat immer wieder hingewiesen.

Dämpfer im Finanzausschuss

Jetzt gab es im Finanzausschuss einen Dämpfer. Die Verwaltung musste mitteilen, dass der Bund das Bauvorhaben nicht – wie eigentlich erhofft – fördert. Dadurch müsste die Stadt selbst deutlich tiefer in die Tasche greifen, um das Projekt zu stemmen. Die Verwaltung hat es aus Sicht des Bundes offenbar nicht geschafft, überzeugend darzulegen, warum die sogenannte „Wittorfer Spinne“ unabdingbar für mehr Sicherheit im Radverkehr und damit geeignet ist, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Auf Beschluss der Ratsversammlung vom 13. Dezember 2022 hatte die Verwaltung den Förderantrag mit der Bezeichnung „Die Lebensader Padenstedt – Wittorf – Neumünster-Mitte – sicher von und nach Wittorf radeln“ gestellt. Geld sollte aus dem Programm „Klimaschutz durch Radverkehr“ fließen. Die Antragsprüfung erfolgte im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums durch die „Zukunft Umwelt Gesellschaft gGmbH“ (ZUG). Und die machte der Stadt einen Strich durch die Rechnung.

Insbesondere für Fußgänger und Radfahrer ist die Kreuzung in Wittorf bisweilen gefährlich.

Förderung nur für reine Fahrrad-Projekte

Die Prüfer betonten, dass nur Maßnahmen förderfähig sind, die ausschließlich für den Radverkehr von Nutzen sind. Daher wurde der geplante Kreisverkehr an der Wittorfer Spinne (geschätzte Kosten: 1,2 Millionen Euro) insgesamt als nicht förderfähig eingestuft. Die Verwaltung versuchte noch, zumindest eine anteilige Förderung herauszuholen, schließlich profitiere der Radverkehr von dem Projekt. Doch ZUG blieb hart – auch in einem weiteren Punkt: Bei den geplanten Anpassungen der Ampeln an den Knotenpunkten Wittorfer Straße/Holsatenring und Lindenstraße/Rügenstraße wird mit derselben Begründung nur ein Teil der erhofften Förderung fließen.

Hier soll der Kreisverkehr entstehen.

Kreisverkehr soll trotzdem kommen

Trotz der versagten Förderung will die Verwaltung an dem Projekt festhalten. „Wir halten es für wichtig, den Kreisel wie geplant umzusetzen“, betonte Stadtbaurätin Sabine Kling am Mittwochabend im Ausschuss. Der Kreisverkehr bilde in der Projektkulisse den zentralen Dreh- und Angelpunkt, da dieser die drei Radwegrouten Padenstedt – Wittorf, Wittorf – IG Süd und Wittorf – Innenstadt miteinander verbinde. Zusätzlich würde die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer deutlich erhöht und Barrierefreiheit hergestellt.

Kling will sich weiter um Fördermittel bemühen. Gelingt dies nicht, würde der Eigenanteil der Stadt für das Paket Radweg, Kreisel und Ampeln von 465.000 um knapp 1,4 Millionen auf voraussichtlich insgesamt 1,85 Millionen Euro steigen. Der Finanzausschuss gab mit neun Stimmen bei zwei Enthaltungen grünes Licht. Beschließen muss dies endgültig die Ratsversammlung am 26. September. Die Umsetzung des Projektes ist in den Jahren 2023 bis 2028 geplant.