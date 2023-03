Hier lauern giftige Schadstoffe in der Erde. Seit Ende der 90er-Jahre wird auf dem Spielplatz am Meisenweg nicht mehr gespielt. Foto: Alexandra von Fragstein up-down up-down Stadtteilbeirat Faldera Spielplätze in Neumünster: Krebserregende Substanzen und marode Geräte Von Alexandra von Fragstein | 20.03.2023, 15:10 Uhr

Der Spielplatz am Meisenweg muss saniert werden. Neue Geräte brauchen auch die Spielplätze an der Tonderner Straße und an der Bogenstraße.