Als Anwohner des Osterhofparks wusste sich Rolf Ulmer aktuell nicht anders zu helfen: Er kaufte sich eine vier Meter hohe Vogelscheuche, um Krähen fernzuhalten. Foto: Grischa Malchow up-down up-down Gartenstadt in Neumünster Krähen im Osterhofpark: Was Anwohner dürfen und was nicht Von Grischa Malchow | 11.05.2023, 07:03 Uhr

Im Osterhofpark in Neumünster nisten hunderte Krähen. Viele Bewohner der Gartenstadt sind genervt von Lärm und Vogelkot. Doch was dürfen Anwohner tun, um Krähen zu vergrämen? Was kann die Stadtverwaltung tun?