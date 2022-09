Nach dem tödlichen Schuss am Silvestermorgen 2022 sucht ein Polizist auf dem Gelände der Lagerhalle in Neumünster im Regen nach Spuren. Foto: Danfoto up-down up-down Prozess um Bluttat in Neumünster Kopfschuss in der Lagerhalle: Das sagten die Zeugen vor Gericht Von Dörte Moritzen | 12.09.2022, 16:45 Uhr

Im Prozess um den tödlichen Kopfschuss in einer Lagerhalle am Neujahrsmorgen in Neumünster hatten am zweiten Verhandlungstag wichtige Zeugen das Wort. So auch der Mann, der den Toten fand.