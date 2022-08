Nachdem der erschossene Mann am Neujahrstag entdeckt worden war, suchten Spezialisten der Polizei im Bereich der Lagerhalle an der Rendsburger Straße tagelang nach Spuren. FOTO: Maria Nyfeler up-down up-down Bluttat am Neujahrstag in Neumünster Kopfschuss in der Lagerhalle: Mordprozess beginnt Anfang September Von Dörte Moritzen | 16.08.2022, 15:00 Uhr

Acht Monate nach dem gewaltsamen Tod eines Mannes (31) in einer Lagerhalle in Neumünster beginnt Anfang September vor dem Landgericht in Kiel der Prozess gegen einen Tatverdächtigen (jetzt 33). Der Moldawier soll seinen jüngeren Landmann durch einen Kopfschuss getötet haben.