Die Kant-Band der Immanuel-Kant-Schule aus Neumünster ist bei dem Konzert in der Stadthalle dabei. Foto: Elke Jönsson up-down up-down Jazz in Neumünster Kant-Band begleitet NDR-Bigband beim Konzert in der Stadthalle Von Tilman Wrede | 12.04.2023, 14:01 Uhr

Die NDR-Bigband „Kind of Selfies“ kommt am 28. April in die Dr.-Uwe-Harder-Stadthalle. Die Vorband ist die Kant-Band der Immanuel-Kant-Schule.