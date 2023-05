Skeptische Blicke der Verwaltungsspitze: Oberbürgermeister Tobias Bergmann (SPD, von links), Stadtbaurätin Sabine Kling, Stadtrat Carsten Hillgruber (SPD) und verfolgten die Auszählung der Ergebnisse im Rathaus. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Kommunalwahl 2023 in Neumünster Das sind die Hochburgen der Parteien in Neumünster Von Rolf Ziehm | 15.05.2023, 16:24 Uhr

Die Zeit klarer politischer Mehrheiten in Neumünster ist lange her. Von den elf Parteien und Gruppierungen in der kommenden Ratsversammlung schaffte niemand in einem der 22 Wahlkreise den Sprung über die Marke von 40 Prozent. Hier erzielten sie ihre Top-Ergebnisse.