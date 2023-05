Die Kommunalwahl entscheidet über die Zusammensetzung der Ratsversammlung in Neumünster. Foto: Frank Rumpenhorst up-down up-down Kommunalwahl 2023 in Neumünster Warum es so wichtig ist, zur Wahl zu gehen Eine Kolumne von Hannes Harding | 13.05.2023, 14:04 Uhr

Bei der letzten Kommunalwahl 2018 gingen prozentual so wenige Neumünsteraner an die Urne wie nie zuvor. Es waren nur 35,1 Prozent. Deshalb unser Appell: Geht am Sonntag zur Wahl, auch wenn die Sonne scheint und der Garten lockt. Es geht um mehr als nur die Ratsversammlung, es geht auch um die Demokratie.