Kreative Lösung bei der Jacoby-Bürgergilde: Kai Jensen (links) und Ulf Michel ersetzten mit Musik vom Band aus dem Golfmobil heraus den sonst üblichen Musikzug. FOTO: Rolf Ziehm Kolumne zur Kandidatur von Sven Radestock in Eutin Pioniergeist bei den Grünen und den „Grönen“ Von Gunda Meyer | 11.06.2022, 11:51 Uhr

Nachdem es in Neumünster nicht mit dem Oberbürgermeisteramt klappte, will Sven Radestock nun in Eutin Bürgermeister werden. Vielleicht können die „Grönen Mützen“ beim Wahlkampf unterstützen?