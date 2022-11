Jochen Rathjen (Mitte) und seine Mitstreiter von der Solidarischen Landwirtschaft hoffen auf weitere Teilnehmer am Runden Tisch. Foto: Privat up-down up-down Neuer Runder Tisch soll entstehen „Klimaziele in Neumünster sind nicht ohne eine Ernährungswende zu denken“ Von Gunda Meyer | 24.11.2022, 12:00 Uhr

Die Gruppe Solidarische Landwirtschaft Neumünster-Hardebek will die Ernährungswende in Neumünster forcieren. Dafür soll ein Runder Tisch gegründet werden. Erstes Treffen ist am 28. November.