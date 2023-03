Der Vorschlag für den neuen Park am ehemaligen Güterbahnhof von den CWP Landschaftsarchitekten und Stadtplaner aus Lübeck. Foto: Stadt Neumünster up-down up-down Alter Rangierbahnhof 7,5 Millionen Euro für den Klimaschutz: Neuer Park für Neumünster Von Tilman Wrede | 06.03.2023, 15:00 Uhr

Der Haushaltsausschuss des Bundestages bewilligt 7,5 Millionen Euro für das Projekt „Park am ehemaligen Rangierbahnhof Neumünster“. Wie der Park genau aussehen soll, wann die Fertigstellung geplant ist und was der Park für das Klima in Neumünster bedeutet, lesen Sie hier.