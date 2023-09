Klimaflecken in Neumünster Citymanager Marc Hein mit Blick auf unsere Kinder: „Sollten unser Handeln nachhaltiger gestalten“ Von Grischa Malchow | 28.09.2023, 08:48 Uhr Organisieren gemeinsam den Klimaflecken in Neumünster: Die Vorsitzende der Landfrauen Neumünster, Marlies Kozielski-Nuske, und Citymanager Marc Hein. Foto: Citymanagement up-down up-down

Zahlreiche Initiativen laden am 30. September, zum Klimaflecken auf den Großflecken in Neumünster ein. Viele Infostände informieren zu unterschiedlichen Themen. Unter anderem werden Fragen beantwortet wie: Was ist die Initiative Ernährungswende? Wie funktioniert das Wärmepumpen-Contracting der SWN? Und was ist die „Farm-to-Fork-Strategie“?