Wie trocken ist der Boden? Kleingärtner Klaus Langmaack aus der Gartengemeinschaft West in Neumünster prüft die Erde unter dem schützenden Rasenschnitt. Er kennt wertvolle Tricks, um die Trockenheit in den Griff zu bekommen. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Kleingärtner in Neumünster Die große Trockenheit: Tricks gegen Dürre im Garten Von Dörte Moritzen | 15.06.2023, 07:03 Uhr

Was nützen einem die besten Pflanzen, wenn sie verdursten? So weit muss es nicht kommen, denn es gibt Tricks, um Feuchtigkeit im Boden zu halten. Klaus Langmaack aus der Gemeinschaft West zeigt in der Serie „Mit den Kleingärtnern durchs Jahr“, wie es geht.