Leer geräumt: Das Gebäude der ehemaligen Schalterhalle der Post an der Friedrichsstraße soll nun anderweitig verwendet werden. Foto: Annika Hutt up-down up-down Neumünster Kleiderkammer für ukrainische Flüchtlinge geschlossen - so geht es weiter Von Annika Hutt | 12.12.2022, 08:00 Uhr

Am 1. Dezember wurde die Kleiderkammer an der Friedrichstraße, in der geflüchtete Ukrainer über sieben Monate kostenlos Zugang zu Kleidung hatten, geschlossen. Ehrenamtliche sammeln dennoch weiter.