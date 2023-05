Ronald Büssow, Bürgermeister der Gemeinde Bordesholm, ist entsetzt. Er hat ein Teil des zerstörten Vogelhauses in der Hand und zeigt auf die Beschädigungen am Bauwagen der Kita. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Vandalismus in Bordesholm und Wattenbek Zerstörungswut: Kita am Birkenweg zum zweiten Mal betroffen Von Benjamin Steinhausen | 09.05.2023, 16:22 Uhr

In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte diverse Schäden angerichtet. Auch den Bauwagen der Kita am Birkenweg im Wald an der Vogelwiese haben die Täter beschädigt.