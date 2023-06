Bokhorsts Pastorin Corinna Weißmann-Lortenzen regelt den Heizkörperthermostat herunter. Steffi Williweit, die Quartiersmanagerin der Kirchengemeinde, ist erstaunt wie viel das geänderte Nutzungsverhalten gebracht hat. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Klimaschutz im Kirchenkreis Altholstein In Neumünster-Gartenstadt und Bokhorst: So wurden die Kirchen Energiesparmeister Von Rolf Ziehm | 02.06.2023, 07:03 Uhr

Die Versöhnungskirchengemeinde in der Gartenstadt von Neumünster und die Heilig-Geist-Gemeinde in Bokhorst konnten je etwa 30 Prozent an Heizenergie einsparen. So haben sie das gemacht.