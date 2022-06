FOTO: Gunda Meyer up-down up-down Jana Schuh (von links), Bettina Boxberger, Annika Rathge und Nils Kossik freuen sich schon auf die Kinder und Jugendlichen. Sommerferien 2022 in Neumünster Kinderschutzbund bietet erstmals ein Ferienprogramm an Von Gunda Meyer | 23.06.2022, 13:45 Uhr

In den Sommerferien bietet der Kinderschutzbund Neumünster erstmals ein Programm für Kinder und Jugendliche an. Von Montag bis Freitag gibt es in den sechs Wochen jeden Tag ein Angebot.