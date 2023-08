Notaufnahme im Krankenhaus oft voll „Kann fatale Folgen haben“ – So wird in Neumünster eine Notfall-Gebühr für Kinder bewertet Von Grischa Malchow | 17.08.2023, 13:56 Uhr In der Notaufnahme für Kinder ist es besonders an Wochenenden voll. Doch häufig handelt es sich dabei nicht um Notfälle - auch im FEK in Neumünster. Symbolfoto: Charles Yunck via www.imago-images.de up-down up-down

Notaufnahmen gehen oft an ihre Belastungsgrenzen. Kinderärztepräsident Thomas Fischbach sieht das Problem vor allem bei Eltern, die ihre Kinder „mit Pickel am Po“ vorstellen. Seine Lösung: die Eltern zur Kasse bitten. So wird das in Neumünster bewertet.