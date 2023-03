Seit 1987 arbeitet Angelika Rust in der Kinder- und Jugendbücherei der Stadtbücherei Neumünster. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Interview aus Neumünster Angelika Rust von der Stadtbücherei: „Es gibt Familien, die haben nicht ein Buch zu Hause“ Von Benjamin Steinhausen | 17.03.2023, 09:04 Uhr

Angelika Rust arbeitet in der Kinder- und Jugendbücherei in Neumünster. Im Gespräch mit Courier-Reporter Benjamin Steinhausen berichtet sie, was ihr an ihrem Beruf besonders gefällt, was sie sich wünscht und was sie selbst bevorzugt liest.