Kim Kairis (links) und Christina Wacker beraten bei „cara*SH“ Prostituierte. FOTO: Rolf Ziehm Interview der Woche Sexarbeit muss eine informierte und selbstbestimmte Entscheidung sein Von Rolf Ziehm | 02.06.2022, 13:30 Uhr

Courier-Reporter Rolf Ziehm unterhielt sich mit den beiden Sozialpädagoginnen Christina Wacker (31) und Kim Kairis (32) von „cara*SH“. Die Fachberatungsstelle informiert und berät kostenlos zu allen Fragen, die in der Prostitution/Sexarbeit auftauchen, und hat ihren Sitz seit 2017 an der Christianstraße 6 in Neumünster. Träger ist das Frauenwerk der Nordkirche.