Baumfällarbeiten am 9.11.2022 Zeitweise Vollsperrung der Kieler Staße Von Hannes Harding | 01.11.2022, 16:22 Uhr

Autofahrer müssen am 9. November Umwege in Kauf nehmen. Zeitweise ist die Kieler Straße in beide Richtungen gesperrt.