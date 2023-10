Kickbox-Weltmeisterschaften Ein Traum wird wahr: Sarah Otten aus Neumünster startet bei WM in England Von Alexandra Bury | 15.10.2023, 18:05 Uhr Vertritt Deutschland bei den Weltmeisterschaften der Kickboxer in England: Sarah Otten aus Neumünster. Foto: Alexandra Bury up-down up-down

Die 43-Jährige startet bei den vom 19. bis zum 22. Oktober laufenden Titelkämpfen in Kingston upon Hull. In der Karate-Factory hat sie sich auf den Trip vorbereitet.