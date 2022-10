Parallel zum Bau des Hertie-Kaufhauses am Großflecken, das am 2. November 1951 eingeweiht wurde, liefen auch Arbeiten an der Kieler Brücke. Dort entstand ein sechsspuriger Abschnitt der Bundesstraße 4, der schon am 17. September 1951 dem Verkehr übergeben werden konnte.

Foto: Walter Erben / Sammlung: M. Krebs