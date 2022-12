Kinder und Trümmersteine. Das Buchcover zeigt eine typische Szene aus der Nachkriegszeit. Foto: Rolf Ziehm up-down up-down Karl Siebig: Mein Exer Erinnerungen an eine Kindheit in Neumünster nach dem Krieg Von Ziehm | 06.12.2022, 16:15 Uhr

Der frühere Dokumentarfilmer und Journalist Karl Siebig (75) blickt in seinen Erinnerungen auf die 50er- und 60er-Jahre zurück. Er wuchs am „Exer“ auf, einem verrufenen Randquartier in Neumünster-Faldera.