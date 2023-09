Kanu kenterte in Neumünster Ertrunken im Einfelder See: Wie konnte es zu dem tödlichen Unglück kommen? Von Dörte Moritzen | 25.09.2023, 10:01 Uhr Nachdem die Suche nach dem Vermissten am Sonnabendabend ohne Erfolg abgebrochen werden musste, suchten die Einsatzkräfte am Sonntag weiter. Nachmittags wurde der Kanufahrer schließlich tot aus dem Einfelder See geborgen. Foto: Grischa Malchow up-down up-down

Nach dem tödlichen Unfall eines Kanufahrers am Sonnabendabend auf dem Einfelder See in Neumünster geht die Suche nach der Unglücksursache weiter. Die Polizei nannte am Tag nach Bergung der Leiche erste Details.