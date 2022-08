Gute Laune trotz verpasster Medaille: Esther Rahm (von links), Paulina Paszek, Sabrina Hering und Anne Petruschat. Foto: Anne Petruschat up-down up-down Kanu/deutsche Meisterschaften Mit dieser Prominenz steigen die Athletinnen des Ersten Kanu-Klubs Neumünster ins Boot Von Jörg Lühn | 29.08.2022, 19:00 Uhr

In einem namhaft besetzten K4 gehen Esther Rahm und Anne Petruschat bei den deutschen Meisterschaften in Brandenburg an der Havel an den Start. Der Kampf um eine Medaille entwickelt sich zur spannenden Angelegenheit.