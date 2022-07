Kaja Schloßbauer (22) war 2007 schon im Alter von sieben Jahren als Teilnehmerin bei Neumünstrum dabei und ist seit 2016 Teamerin. FOTO: Rolf Ziehm up-down up-down Interview der Woche Kaja Schloßbauer: So funktioniert die Kinderstadt Neumünstrum Von Rolf Ziehm | 08.07.2022, 08:00 Uhr

Kaja Schloßbauer (22) aus Neumünster studiert im 4. Semester Pädagogik und Politikwissenschaft in Kiel. Die Teamerin in der Kinderstadt Neumünstrum möchte wie ihr Vater Ulf in der Kinder- und Jugendarbeit tätig werden, berichtet sie im Interview mit Courier-Reporter Rolf Ziehm.