Absperrbaken, Baumaschinen und keine Arbeiter auf der Baustelle. Den Austausch der Bahnüberführung über die K68 (Hintergrund) erledigte die Bahn bereits im April. Die Straße bleibt aber noch bis Anfang August gesperrt - voraussichtlich. Foto: Benjamin Steinhausen up-down up-down Nach Brückentausch Krogaspe Die Bahn kündigt freie Fahrt auf der K68 an – und verlängert die Sperrung wieder Von Benjamin Steinhausen | 25.07.2023, 15:58 Uhr

Nach dem Austausch der Bahnbrücke ist die K68 (Wasbeker Weg) in Krogaspe seit einem Jahr gesperrt. Vergangene Woche kündigt die Bahn die lang ersehnte Freigabe der Straße an. Jetzt verlängert das Unternehmen die Sperrung wieder. Was die Gründe sind und wie es in Krogaspe aufgenommen wird.