Anja Kirst (10) zuhause an ihrem Klavier: Die Viertklässlerin aus Neumünster hat bei Jugend musiziert in ihrer Altersklasse einen 1. Preis bekommen. Foto: Dörte Moritzen Erfolg bei Jugend musiziert in Kiel So überzeugten zwei junge Pianisten aus Neumünster Von Dörte Moritzen | 13.02.2023, 15:15 Uhr

Neumünster ist offenbar die Stadt der jungen Pianisten. Während sie in allen anderen Kategorien beim Regionalwettbewerb von Jugend musiziert in Kiel leer ausging, konnten in der Kategorie „Klavier“ gleich zwei Nachwuchstalente überzeugen.