Sie wissen, wie man debattiert: Jette Stankat (von links), Tjark Kabelitz, Justin Mohr und Israa Sido von der Hans-Brüggemann-Schule in Bordesholm bereiten sich mit einer Diskussion auf den Wettbewerb in Neumünster vor. Foto: Dörte Moritzen up-down up-down Regionalentscheid in Neumünster „Jugend debattiert“: Darum ist es wichtig, richtig zu diskutieren Von Dörte Moritzen | 15.02.2023, 15:00 Uhr

Hitzige Diskussionen lieferten sich 28 Schüler von neun Schulen in der Alexander-von-Humboldt-Schule in Neumünster - und das nach strengen Regeln. Sie alle nahmen am Regionalentscheid des Wettbewerbs „Jugend debattiert“ teil und wollten natürlich in die nächste Runde.